В Свердловской области с начала сезона более 300 человек пострадали от укусов клещей

С начала сезона в Свердловской области 303 человека пострадали от клещевых укусов, 103 из них – дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В Екатеринбурге от клещей пострадали 105 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным центра гигиенты и эпидемиологии, в лабораториях области исследовано 103 особи клещей. Клещевой энцефалит обнаружен в 1,9% проб, иксодовый клещевой боррелиоз — в 20,2%.

Напомним, первый случай клещевого укуса в Свердловской области был зафиксирован 24 марта в Сысертском районе, а за неделю от укусов пострадали 26 человек. По итогам 2022 года клещи покусали 47 тыс. свердловчан, из них 175 заразились энцефалитом, трое — скончались от энцефалита.

Полина Хабарова

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