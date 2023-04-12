Помощник Путина посетит Екатеринбург для открытия спортивных объектов

В четверг, 13 апреля, помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин посетит Екатеринбург и откроет ряд спортивных объектов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Совместно с губернатором Евгением Куйвашевым он даст старт площадками Международного фестиваля университетского спорта, — Дворца водных видов спорта в Новокольцовском и Дворца дзюдо в Академическом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа и станет альтернативой перенесенной на неопределенный срок Универсиады. Провести фестиваль в октябре прошлого года распорядился Владимир Путин.

Всего ожидается участие 246 вузов из 94 стран мира. В министерстве спорта региона прогнозируют, что в Екатеринбурге приедут 4,1 тыс. спортсменов, около 700 судей и до 250 тыс. зрителей. Официальным талисманом Международного фестиваля университетского спорта стал соболенок Кедри.

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