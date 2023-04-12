СКР довел до суда дело о смерти задержанного в полицейском участке Красноярска

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о гибели задержанного в отделе полиции №4, сообщили в краевом управлении СКР. В качестве обвиняемого по делу проходит 35-летний оперуполномоченный, которому инкриминируется превышение должностных полномочий с применением насилия (ч.3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, 9 февраля стражи порядка задержали на улице и доставили в полицейский участок 51-летнего жителя краевого центра, которого заподозрили в краже телефона. Находясь на втором этаже здания отдела полиции, задержанный выпрыгнул из окна и ушел. Впоследствии мужчину повторно доставили в райотдел.

Как указывается в деле, в коридоре отдела полиции оперуполномоченный пнул задержанного, нанес несколько ударов кулаком по спине. Через некоторое время мужчина скончался в отделе полиции в результате травм, полученных при падении из окна. В отношении оперативника возбудили уголовное дело, на время следствия его поместили под домашний арест.

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Илья Николаев