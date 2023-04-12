По факту хищения 25 млн рублей при капремонте больницы в Иркутской области возбуждено дело

Следователями СУ СКР Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и производстве работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ) при капремонте Нижнеудинской районной больницы.

По версии следствия, контракт на выполнение реконструкции здания медучреждения был заключен с местной коммерческой организацией. Компания работы в полном объеме не выполнила, руководитель при этом похитил выделенные из бюджета средства в размере не менее 25 млн руб. Часть выполненных работ, как выяснили правоохранители, не отвечают требованиям безопасности и создают угрозу жизни и здоровью.

В декабре 2022 года в Иркутске почти на семь лет лишения свободы в колонии общего режима осуждена экс-министр здравоохранения Приангарья Наталья Ледяева. По данным суда, под покровительством бывшего министра группа местных жителей, в том числе сын экс-чиновницы, поставляла в медучреждения региона фальсифицированные медицинские маски, причинив в результате ущерб бюджету на сумму свыше 90 млн руб.

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Лолита Белова