Срывание масок

В Иркутске почти на семь лет лишения свободы в колонии общего режима осуждена экс-министр здравоохранения Приангарья Наталья Ледяева. Суд согласился, что под покровительством бывшего министра группа местных жителей, в том числе родной сын экс-чиновницы, поставляла в медучреждения региона фальсифицированные медицинские маски, причинив в результате ущерб бюджету на сумму свыше 90 млн руб. Поставки происходили в разгар пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Осужденные не согласились с вердиктом, сторона защиты намерена его обжаловать. Преемник Натальи Ледяевой на посту руководителя регионального минздрава Яков Сандаков, обвиняемый в мошенничестве и получении взятки, в настоящее время находится в СИЗО. Пост министра остается вакантным на протяжении всего 2022 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Иркутской области Фото: СУ СК России по Иркутской области

Кировский районный суд Иркутска 20 декабря вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств на сумму более 90 млн руб. в отношении экс-министра здравоохранения Приангарья Натальи Ледяевой, ее сына Ильи Белоусова и еще четырех местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, преду­смотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий).

С учетом мнения гособвинителя суд приговорил Наталью Ледяеву к шести годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее сына — к восьми с половиной годам колонии общего режима. Двое подсудимых — Евгений Уренко и Дмитрий Козлов — приговорены к срокам в шесть с половиной лет и восемь лет четыре месяца колонии общего режима. Еще двое — Никита Мазуренко и Алексей Сорокин — получили условные сроки в пять лет и четыре месяца и шесть лет соответственно. Кроме того, с осужденных будет взыскан нанесенный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

«В 2020 году один из подсудимых в целях хищения денежных средств бюджета и медицинских учреждений, выделенных на обеспечение средствами индивидуальной защиты, привлек четырех местных жителей и должностное лицо регионального министерства здравоохранения. Злоумышленники заключили муниципальные контракты, на основании которых осуществили поставку медицинских масок, не прошедших регистрацию и сопровожденных фиктивной информацией. В результате бюджету Иркутской области и медицинским учреждениям причинен ущерб на сумму более 90 млн руб.»,— приводит фабулу приговора прокуратура Иркутской области.

В региональном СКР, сотрудники которого занимались сбором доказательств по делу, упоминают о возникших сложностях с расследованием, объясняемых «активной линией защиты обвиняемых». «Они выдвигали различные версии, потребовавшие производства большого объема следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, в том числе за пределами Иркутской области»,— уточняют в ведомстве.

На зачитывание приговора по делу, которое рассматривалось в суде с января этого года, у судьи Светланы Почеповой ушло два дня. Было оглашено, что группу по сбыту фальсифицированных масок собрал и возглавил Илья Белоусов. Закупаемые им и его знакомыми маски китайского производства переупаковывались и снабжались подложными сертификатами и недостоверной информацией о производителях. После этого, зачитала судья, изделия поставлялись во все крупные больницы Иркутска, Ангарска, Братска и районных центров Приангарья, при этом Наталья Ледяева, подписывая контракты, «действовала из корыстных убеждений».

Представители защиты осужденных намерены оспаривать приговор. В ходе судебных прений Наталья Ледяева называла дело сфабрикованным из-за того, что она «не подписывала контракты с другими поставщиками». Илья Белоусов настаивал на политической подоплеке, заявляя, что стал «удобным инструментом для смены министра здравоохранения в регионе».

Наталья Ледяева занимала пост министра с 30 декабря 2019 года до середины ноября 2020 года. Сменивший ее в этой должности Яков Сандаков проработал до конца декабря 2021 года. В настоящее время он находится в СИЗО, являясь фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям «мошенничество» и «дача и получение взятки». С января 2022 года должность министра здравоохранения остается вакантной.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике заксобрания Иркутской области Александр Гаськов заявил „Ъ“, что вопрос с назначением министра затянулся из-за череды уголовных дел. «После того как два подряд руководителя министерства оказались под следствием, этот пост был дискредитирован. Но одно из ключевых кресел в системе исполнительной власти не может так долго оставаться вакантным. Вопрос необходимо решать. Это компетенция губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и руководителя федерального Минздрава Михаила Мурашко»,— резюмирует депутат.

Влад Никифоров, Иркутск