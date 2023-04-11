Как наказывают и ограничивают уклонистов за рубежом

В США мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны встать на воинский учет (Selective Service). Эта система создана на случай мобилизации, поскольку армия формируется только на контрактной основе. За отказ может быть наложен штраф до $250 тыс. Также уклонисту может быть отказано в получении ряда льгот (зависит от штата) — например, в получении водительских прав, пособий на высшее образование и поступлении на госслужбу. Иммигрантам будет отказано в предоставлении гражданства в случае подачи заявления на его получение.

Во Франции обязательную воинскую повинность приостановили в 1996 году, а в 1998 году в стране ввели День обороны и гражданства. Это однодневная программа для молодых людей (мужчин и женщин) в возрасте от 16 до 25 лет, во время которой им рассказывают о системе обороны и международных соглашениях. По итогам молодые люди получают сертификат, который необходим для поступления в университет, получения водительских прав и поступления на госслужбу. Также молодые люди должны регистрироваться для возможной обязательной службы при возникновении необходимости.

До введения в 2020 году в Южной Корее альтернативной службы уклонистов наказывали тюремным заключением. Многие из них потом дискриминировались при найме на работу, поскольку госорганизации и крупные частные компании не нанимают кандидатов с судимостью. Известны случаи запрета въезда в Южную Корею. Например, в такой ситуации оказался популярный певец Ю Сын Чжун, уклонившийся от призыва и выехавший в США.

В Литве уголовное дело за уклонение от службы в армии заводят не сразу: сначала призывника в случае неявки на медкомиссию или место службы дважды наказывают в административном порядке, и лишь потом дело передают в суд. Как правило, суд назначает штраф в размере около €1 тыс., но можно получить до трех лет тюрьмы.

В Египте уклонистов от призыва моложе 30 лет наказывают дополнительным годом службы, а тем, кто старше этого возраста, грозит до двух лет тюрьмы.