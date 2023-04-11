Фродовые муки

Как стало известно «Ъ-Юг», в Ростове начали судить столичных предпринимателей, причастных к телефонному мошенничеству, из-за которого местные жители потеряли миллионы рублей. Сотрудники правоохранительных органов не смогли поймать звонивших и выманивавших деньги. Однако полиция сочла возможным привлечь к ответственности владельцев телекоммуникационных компаний, которые предоставили мошенникам телефонную связь.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ленинском районном суде Ростова начался процесс по делу о телефонном мошенничестве, жертвами которого стали жители донского региона. Подсудимыми являются Алексей Белозеров, Андрей Колесников и Сергей Природа, которые были руководителями и сотрудниками небольших телекоммуникационных компаний. По версии обвинения, через эти компании банковские мошенники по телефону связывались со своими жертвами и выманивали крупные суммы денег. Теперь предпринимателей обвиняют в пособничестве мошенничеству посредством предоставления средств совершения преступления (ч. 5 ст. 33, ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

По данным следствия, во второй половине 2021 года потерпевшим по этому делу стали поступать звонки на мобильные телефоны от неизвестных им лиц, которые представлялись работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие говорили, что некие злоумышленники получили доступ к банковскому счету гражданина и пытаются завладеть его средствами. Чтобы предотвратить хищение, надо проследовать в ближайшее отделение банка, оформить там кредит, получить наличные деньги и через банкомат отправить их на «безопасный счет», убеждали мошенники. На такие уговоры поддались около двух десятков жителей Ростова и области, каждый из которых отдал преступникам от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей.

Самих мошенников полицейским найти не удалось, в уголовном деле они фигурируют как «неустановленные лица». Однако следствие вычислило путь телефонных звонков, который шел через оборудование компаний «Связь Навигатор» (Москва) и «Глобал Нетворкс» (Санкт-Петербург).

Они занимались оказанием услуг голосовой связи с применением IP-телефонии, в том числе с выводом звонков клиентов на номера «больших» мобильных операторов. Столичной компанией руководил Сергей Природа, Алексей Белозеров был в ней консультантом. Андрей Колесников был связан с питерской фирмой. По версии обвинения, предприниматели, находясь в сговоре с мошенниками, обеспечили им возможность совершения звонков с виртуальных подменных номеров (сохраняет анонимность) на номера мобильников потерпевших.

Андрей Колесников свою вину не признал. Тем не менее на одном из допросов он рассказал, что в 2021 году к нему обратился «один из его знакомых», который предложил «Глобал Нетворкс» принять от него телефонный трафик с последующей передачей другим операторам. За это знакомый обещал оплату по 2 руб./мин. При этом новый партнер по бизнесу предупредил, что «в трафике возможны случаи звонков с искажением исходящего номера». Андрей Колесников согласился и договорился с Сергеем Природой и Алексеем Белозеровым о дальнейшем транзите трафика через «Связь Навигатор».

По словам Колесникова, спустя некоторое время Природа сообщил ему о претензиях со стороны мобильных операторов, которые начали выявлять так называемые фродовые звонки (звонки криминального характера).

Далее в адрес компании «Связь Навигатор» стали поступать запросы из правоохранительных органов и Андрей Колесников прекратил с ней отношения.

Сергей Природа и Алексей Белозеров на начальном этапе следствия свою вину признали полностью. В частности, на одном из допросов господин Природа показал, что в сентябре 2021 года он узнал о мошенническом характере трафика, который шел через его фирму от фирмы Андрея Колесникова. Однако руководители «Связь Навигатора» продолжили сотрудничество с компанией «Глобал Нетворкс», поскольку им было выгодно получать деньги от последней.

Алексей Белозеров впоследствии изменил позицию относительно признания вины. Он заявил о несогласии с квалификацией его деяний. По словам господина Белозерова, его участие в этой истории не может оцениваться как мошенничество, поскольку телекоммуникационная фирма, в которой он работал, лишь осуществляла трансляцию трафика. Алексей Белозеров отметил, что обманывавшие граждан мошенники ему неизвестны и доли от украденных денег он никогда не получал.

Адвокаты подсудимых от комментариев отказались.

В марте «Ъ» писал, что крупные операторы связи начали отсоединять от своих точек обмена трафиком небольшие компании, которые не подключены к системе для борьбы с телефонным мошенничеством «Антифрод».

Вадим Водолазов