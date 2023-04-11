Ефрейтор из Нижневартовска погиб при освобождении Донбасса

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) простятся с 30-летним участником специальной военной операции (СВО) Александром Клещевниковым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, ефрейтор Александр Клещевников был призван на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации по мобилизации в конце сентября 2022 года, а затем геройски погиб при освобождении Донбасса. Дата смерти неизвестна. В Нижневартовске у погибшего остались родители и брат.

Александр Клещевников родился и вырос в Нижневартовске, окончил школу №12, учителя которой положительно отзываются о нем, отмечая честность, смелость и решительность. Затем он получил специальность слесаря по ремонту автомобилей в нижневартовском колледже. Отслужил срочную службу бригаде оперативного назначения. После армии работал стропальщиком в АО «Самотлорнефтепромхим».

Ранее в Нижневартовске простились с погибшим в ходе СВО 31-летним старшим стрелком стрелкового батальона рядовым Денисом Денисовым.

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Полина Хабарова