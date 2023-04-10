В ХМАО простились с погибшим на Донбассе стрелком из Нижневартовска

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) простились с погибшим 31-летним участником специальной военной операции (СВО) Денисом Денисовым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, старший стрелок стрелкового батальона рядовой Денис Денисов заключил 25 сентября 2022 года контракт с министерством обороны РФ и был отправлен в зону СВО, а затем геройски погиб при освобождении Донбасса. Дата смерти неизвестна. В Нижневартовске у погибшего остались бабушка и тети.

Денис Денисов родился в городе Отрадный (Самарская область), позже семья переехала в Югру. С первого по восьмой класс обучался в школе № 15 Нижневартовска, а закончил школу в Самарской области. В Нижневартовске учился в нефтяном техникуме, а затем уехал работать в Московскую область.

Напомним, 15 марта при штурме во время минометного обстрела Авдеевки (ДНР) погиб стрелок мотострелкового батальона младший сержант Алексей Шутанов.

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Полина Хабарова