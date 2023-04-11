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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла закон о переводе новых регионов на московское время

Госдума приняла в третьем чтении закон о включении Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей в состав территорий, образующих вторую часовую зону (московское время; UTC+3). Киевское время, которое ранее там действовало — UTC+2, в летний период — UTC+3.

В пояснительной записке уточняется, что в настоящий момент в присоединенных регионах фактически действует московское время. Вышеуказанные регионы присоединились к России 30 сентября 2022 года.

После вхождения Крыма в состав России его также внесли в состав территорий часовой зоны. Время было переведено на два часа вперед.

Лусине Баласян

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