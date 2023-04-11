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Сотрудникам Нижегородпассажиравтотранса обещают премии за приведенных на работу друзей

«Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) решил доплачивать своим сотрудникам за друзей, приведенных на работу на предприятие. В своих социальных сетях НПАТ объявил о запуске программы лояльности «Приведи друга- получи деньги».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За каждого привлеченного работника сотрудник предприятия сможет получить 3 тыс. руб. Деньги будут выплачены после того, как приведенный «друг» успешно пройдет собеседование и будет принят на работу соответствии с его профессиональными навыками и деловыми качествами.

Предприятие готов платить за приведенных на работу водителей автобуса, слесарей, сварщиков, рихотвщиков, токарей, паяльщиков, маляров, монтировщиков шин, мойщиков подвижного состава и других специалистов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в трех парках НПАТ в Нижнем Новгороде работают 889 водителей, а должно быть более 1,4 тыс. человек, то есть дефицит превышает 500 человек. Кроме того, предприятию не хватает кондукторов, диспетчеров, слесарей, электромонтеров и т.д. Из-за нехватки водителей НПАТ выводит на линии не весь свой парк, в результате увеличиваются интервалы движения автобусов. НПАТ пытается привлечь людей, повышая зарплаты и предлагая жилья иногородним, но сотрудников все равно не хватает.

Андрей Репин

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