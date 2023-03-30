Все равно тебе водить

Реформа транспортной системы в Нижегородской области во многом упирается в нехватку водителей: в крупнейшем ГП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) она составляет 38%, острый дефицит ощущают и частные перевозчики. Чтобы привлечь специалистов, перевозчики усиливают соцпакеты: индексируют зарплату, оплачивают добровольное медицинское страхование, предоставляют бесплатную гостиницу для иногородних. Эксперты говорят о необходимости формирования госзаказа на обучение водителей и ремонтников.

НПАТ планирует готовить водителей на своей базе, как это было в советское время

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На данный момент в трех парках ГП НПАТ в Нижнем Новгороде работают 889 водителей, а должно быть более 1,4 тыс. человек, то есть дефицит превышает 500 человек. Кроме того, предприятию не хватает кондукторов, диспетчеров, слесарей, электромонтеров и т.д. Из-за нехватки водителей НПАТ выводит на линии не весь свой парк, в результате увеличиваются интервалы движения автобусов.

«Дефицит рабочих специалистов — это проблема страны в целом. Центр внимания молодежи сместился на управленческие профессии — все хотят стать банкирами, экономистами, менеджерами и т.д. В результате средний возраст водителей в регионе — 50–55 лет, кадровый состав почти не обновляется», — объясняет директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов (в ведении предприятия — развитие интеллектуальных транспортных систем и организация пассажирских перевозок в регионе). «В норме на одно предложение о работе должно приходиться пять-шесть резюме. А в профобласти „Транспорт, логистика“ в Нижегородской области в среднем на одну вакансию претендуют один-два человека. Это говорит о сильном дефиците персонала», — комментирует руководитель пресс-службы «HeadHunter Поволжье» Анна Буслова, добавляя, что на рынок труда сегодня влияет целый ряд факторов: демография, миграционные процессы, экономическая трансформация.

Ключевым при найме новых специалистов становится соцпакет. «В конкурентных условиях для привлечения сотрудников работодателям необходимо обеспечивать лучшие условия труда: зарплату в рынке или чуть выше, предлагать дополнительные опции, например обеспечение корпоративным питанием, может быть ДМС, и т. д. Важно рассказывать об этих „плюшках“ еще на этапе работы с вакансией», — перечисляет Анна Буслова.

НПАТ начал с повышения зарплат: за год они индексировались дважды, на 10% и 30%. «При отработке 164 часов в месяц водитель НПАТ теперь получает на руки за вычетом всех налогов 65 тыс. руб. Если баланс рабочего времени будет больше, заработная плата также будет выше», — комментировал повышение директор предприятия Олег Дрига.

Кроме того, водителям предложили добровольное медицинское страхование за счет работодателя на 8 млн руб. С полисами можно обращаться в 40 клиник города, в том числе частных. Также в страховку включены вызовы врачей на дом, обследования, вроде МРТ, КТ и УЗИ, и стационарная помощь. По словам Артема Бафанова, в ближайшее время НПАТ обеспечит водителей бесплатной мобильной связью. Иногородним предложили бесплатное проживание в гостинице в Зеленом Городе.

«Мы пытаемся решать проблему локально — максимально комплексно развиваем соцпакет. Принятые меры уже дали свой позитивный эффект: с января НПАТ нанял 75 новых водителей», — комментирует директор ЦРТС. При этом он отмечает, что это «не увеличение емкости водительских кадров в регионе, а миграция — допустим, с грузоперевозок в пассажирские и наоборот»: «Надо задумываться об увеличении именно емкости: на данный момент существующие учебные центры недозаполнены, группы водителей на категорию Д не набираются».

Поэтому, по словам Артема Бафанова, в ближайшие месяцы НПАТ планирует открыть собственный учебный центр: «Учебные классы у НПАТ есть, согласовано приобретение учебного автобуса. Параллельно предприятие получает соответствующие разрешительные документы, в том числе лицензию на образовательную деятельность, и сможет бесплатно на своей базе обучать водителей с дальнейшим обязательным трудоустройством на предприятии. Так было в советское время, и это хороший опыт, который надо возрождать».

Председатель комитета по транспорту законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков считает, что также необходимо формировать госзаказ на обучение водителей и ремонтников. «Речь идет не только об общественном транспорте, но и скорой помощи, аварийных, коммунальных службах», — отметил депутат по итогам заседания экспертной группы при ЦРТС. А председатель Нижегородского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Соколов указал на необходимость улучшения бытовых условий сотрудников общественного транспорта на всех предприятиях без исключения. В ЦРТС обещают провести мониторинг инфраструктуры отдыха водителей и кондукторов.

Людмила Аристова