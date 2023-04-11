В Свердловской области у наркодилеров изъяли около 2 кг героина

В Екатеринбурге полицейские из Челябинской области задержали двух молодых людей с партией героина, общий вес которой составил около 1 кг, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. При проведении обыска по месту их проживания было изъято еще порядка 800 грамм наркотика. Возраст задержанных — 23 и 24 года.

По данным полиции, на наркодилеров-оптовиков вышли после задержания курьеров, которые распространяли запрещенные вещества бесконтактным способом в Челябинске. Продавцов задержали, когда они пытались сделать оптовый тайник-закладку товара между металлическими стенами гаражей. Злоумышленники заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (умышленное преступление), по ч. 4 п. «г» ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере).

Полиция Свердловской области сообщила о проведении облавы на наркодилеров в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В 2022 году сотрудники полиции гарнизона в рамках акции изъяли порядка 20 кг различных наркотических средств.

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Полина Хабарова