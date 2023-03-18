Свердловская полиция устроит облаву на наркодиллеров

Главное управление МВД по Свердловской области проведет облаву на наркодиллеров в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом «Ъ-Урал» рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. В рамках мероприятия планируется активизировать взаимодействие полиции и общества для противодействия незаконному обороту запрещенных веществ.

«В 2022 году сотрудники полиции гарнизона в рамках акции изъяли порядка 20 кг различных наркотических средств, в том числе растительного и синтетического происхождения. Выявлено 358 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В дежурные части поступило 880 обращений от жителей области»,- подсчитал полковник Горелых.

Сообщить о людях, делающих закладки, наркопритонах, а также местах хранения и культивирования наркотиков граждане могут круглосуточно по телефонам 02 и 112.

В феврале сотрудники ППСП в Чкаловском районе Екатеринбурга задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области, он срезал ветки деревьев, крепил с помощью скотча на них мешочки с наркотиком и втыкал в снежные сугробы, имитируя кусты.

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