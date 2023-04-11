Оксана Завгородняя назначена и.о. начальника донского управления судебного департамента

Исполняющим обязанности начальника управления судебного департамента Ростовской области назначена Оксана Завгородняя, сообщила пресс-служба управления. Соответствующий приказ издан судебным департаментом Верховного Суда РФ.

Оксана Завгородняя ранее являлась заместителем руководителя управления с 2019 года. Она работает в структуре с 1998 года. В 2013-2014 годах трудилась в Ростовском областном суде, затем вновь вернулась в управление судебного департамента региона.

Ранее стало известно об аресте начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Ряд источников утверждает, что ситуация связана с расследованием уголовного дела о коррупции в судебной системе региона.

Анастасия Назарова