Житель Ленобласти получил пожизненное за производство одной из крупнейших в истории России партии наркотиков

Ленинградский областной суд приговорил к пожизненному заключению с содержанием в колонии особого режима уроженца города Кириши Никиту Воронова, обвиненного в организации лаборатории по производству «солей» в поселке Обуховец. В ходе обысков оттуда изъяли 3 тонны вещества «альфа-PVP», следствие назвало их крупнейшей перехваченной партией наркотиков в РФ за последние годы.

Вместе с Вороновым в деле также фигурировали 26-летний Станислав Махов, он получил 20 лет колонии строгого режима, 39-летний Николай Сурнаков и 52-летний Сергей Каменев — обоих обсудили на 17 лет колонии каждого. Еще один фигурант, Дмитрий Говорушкин, пошел на сделку со следствием и получил 8 лет тюремного заключения.

Сам Воронов свою вину отрицает и надеется, что сможет добиться отмены приговора.

Подробнее — в материале «Пожизненное за лабораторию».

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