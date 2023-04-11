Продажи апартаментов в Петербурге выросли на четверть с начала года

За I квартал текущего 2023 года в Санкт-Петербурге возросли на четверть продажи апартаментов. При этом спрос на несервисные юниты увеличился втрое, следует из данных консалтинговой компании NF Group.

Всего за первые три месяца в Петербурге реализовали 630 апартаментов общей площадью около 19,6 тыс. кв. м. Количество проданных юнитов по сравнению с последним кварталом 2022 года выросло на 26%. Наибольшим спросом продолжают пользоваться сервисные апартаменты – их доля составила 67% от общего числа сделок.

Средние цены с января по март на сервисные и несервисные апартаменты снизились на 1% и на 15% соответственно, достигнув 264 тыс. руб. за кв. м. и 220 тыс. руб. за кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четверть инвестиций в коммерческие активы России с начала года пришлась на Петербург.

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