Четверть инвестиций в коммерческие активы России с начала года пришлась на Петербург

За три месяца 2023 года в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга инвестировали $336 млн, что превышает объем транзакций за все первое полугодие 2022 года ($334 млн). Возросшая инвестиционная активность, связанная с выходом зарубежных компаний из российских активов, может сохраниться до конца текущего года. В перспективе нескольких лет доминирующими на инвестиционном рынке останутся российские покупатели, прогнозируют эксперты Nikoliers.

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам первого квартала 2023 года составил $1 348 млн (без учета инвестиций в земельные участки). На Петербург из этого объема средств пришлось $336 млн или 25%. Последний раз такой объем инвестиций в существующие активы города фиксировался в 2019 году, когда арабский фонд Mubadala Investment закрыл сделку по покупке у Morgan Stanley половины ТРК «Галерея». Подобной сделкой в 2023 года стало приобретение Cosmos Hotel Group (входит в группу АФК «Система») портфеля из 10 отелей в четырех городах России у норвежской Wenaas Hotel Russia AS.

В начале февраля «Ъ-СПб» писал, что петербургские гостиницы сети Park Inn и Radisson Blu, а также Olympia Garden Hotel перейдут к ООО «Космос Северо-Запад» (Cosmos Hotel Group, CHG), дочерней структуре ПАО «АФК "Система"». Норвежская Wenaas Hotel Russia AS продаст компании, владеющие этими отелями и еще четырьмя в других городах России, примерно за 203 млрд рублей. Переход к CHG — позитивное изменение для петербургских гостиниц, считают эксперты и ждут, примет ли новая управляющая компания решение о реновации «Пулковской» и «Прибалтийской».

Подробнее – в материале «Пулковская» и «Прибалтийская» выходят в «Космос».

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