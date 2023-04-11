Whoosh запустит в Петербурге прокат электровелосипедов

Кикшеринговая компания Whoosh в текущем году запустит сервис аренды электровелосипедов в Санкт-Петербурге и Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании. Парк велосипедов будет представлен китайскими аппаратами Ninebot.

Общий городской парк в Петербурге Whoosh достигнет 1,5 тыс. велосипедов Whoosh. В Московской области для клиентов будет доступно 2,5 тыс. транспортных средств. Отмечается, что велосипеды, как и самокаты компании, автоматически будут сбавлять скорость в «медленных» зонах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что кикшеринг Molnia закрылся в Петербурге после трех лет работы.

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