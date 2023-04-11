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Коммерсантъ FM
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ФТС частично восстановила работу информсистемы после кибератаки

Работа единой информационной системы Федеральной таможенной службы (ФТС) частично восстановлена, но работы еще ведутся. Из-за сбоя в пунктах пропуска инспекторы проводят таможенные операции с использованием бумажных носителей, сообщила пресс-служба ФТС в Telegram-канале.

В ФТС подчеркнули, что сбои в работе информсистемы не отразились на пересечении границы физическими лицами.

Сбои в работе информсистемы таможенных органов начались 10 апреля. Из-за неполадок был, в частности, приостановлен пропуск грузов по мосту через Амур Благовещенск—Хэйхэ.

Эрдни Кагалтынов

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