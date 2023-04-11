Фото дня: 11 апреля

Прощание с жертвой теракта в Израиле, визит Макрона в Нидерланды и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гувахати, Индия. Жители штата Ассам репетируют народный танец Фото: Anupam Nath / AP Каннын, Южная Корея. Человек спасается от дыма, распространяющегося от лесного пожара Фото: Reuters Нэшвилл, США. Депутаты штата Теннесси, исключенные из парламента за участие в акции протеста после трагедии в местной школе, восстановлены в должности Фото: Reuters / Cheney Orr Кфар-Эцион, Израиль. Прощание с женщиной, убитой террористами в Иорданской долине Фото: Reuters / Shir Torem Амстердам, Нидерланды. Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и король Нидерландов Виллем-Александр слушают национальные гимны Фото: Peter Dejong / AP Следующая фотография 1 / 5 Гувахати, Индия. Жители штата Ассам репетируют народный танец Фото: Anupam Nath / AP Каннын, Южная Корея. Человек спасается от дыма, распространяющегося от лесного пожара Фото: Reuters Нэшвилл, США. Депутаты штата Теннесси, исключенные из парламента за участие в акции протеста после трагедии в местной школе, восстановлены в должности Фото: Reuters / Cheney Orr Кфар-Эцион, Израиль. Прощание с женщиной, убитой террористами в Иорданской долине Фото: Reuters / Shir Torem Амстердам, Нидерланды. Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и король Нидерландов Виллем-Александр слушают национальные гимны Фото: Peter Dejong / AP