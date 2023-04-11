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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 11 апреля

Запоминающиеся кадры вторника

Прощание с жертвой теракта в Израиле, визит Макрона в Нидерланды и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Гувахати, Индия. Жители штата Ассам репетируют народный танец

Гувахати, Индия. Жители штата Ассам репетируют народный танец

Фото: Anupam Nath / AP

Каннын, Южная Корея. Человек спасается от дыма, распространяющегося от лесного пожара

Каннын, Южная Корея. Человек спасается от дыма, распространяющегося от лесного пожара

Фото: Reuters

Нэшвилл, США. Депутаты штата Теннесси, исключенные из парламента за участие в акции протеста после трагедии в местной школе, восстановлены в должности

Нэшвилл, США. Депутаты штата Теннесси, исключенные из парламента за участие в акции протеста после трагедии в местной школе, восстановлены в должности

Фото: Reuters / Cheney Orr

Кфар-Эцион, Израиль. Прощание с женщиной, убитой террористами в Иорданской долине

Кфар-Эцион, Израиль. Прощание с женщиной, убитой террористами в Иорданской долине

Фото: Reuters / Shir Torem

Амстердам, Нидерланды. Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и король Нидерландов Виллем-Александр слушают национальные гимны

Амстердам, Нидерланды. Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и король Нидерландов Виллем-Александр слушают национальные гимны

Фото: Peter Dejong / AP

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Гувахати, Индия. Жители штата Ассам репетируют народный танец

Фото: Anupam Nath / AP

Каннын, Южная Корея. Человек спасается от дыма, распространяющегося от лесного пожара

Фото: Reuters

Нэшвилл, США. Депутаты штата Теннесси, исключенные из парламента за участие в акции протеста после трагедии в местной школе, восстановлены в должности

Фото: Reuters / Cheney Orr

Кфар-Эцион, Израиль. Прощание с женщиной, убитой террористами в Иорданской долине

Фото: Reuters / Shir Torem

Амстердам, Нидерланды. Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и король Нидерландов Виллем-Александр слушают национальные гимны

Фото: Peter Dejong / AP

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