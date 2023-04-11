В Екатеринбурге 60-летнего ветерана МВД судят за педофилию из-за переписок на сайте знакомств

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении 60-летнего ветерана МВД, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 135 УК РФ). По данным портала 66.ru, дело было возбуждено в сентябре 2021 года из-за переписок экс-силовика на сайте знакомств «Мамба».

По словам бывшего полицейского, он не был в курсе, что общался с подростками младше 16 лет. В разговоре с изданием он отметил, что задал одной из девушек вопрос: «Ты жила с мужчиной, занималась ли ты сексом?», что и стало поводом для возбуждения дела.

«А тут как можно определить возраст?! Может, там вообще мужик сидит?! Мне же не присылали паспортные данные и мы не проводили видеоконференций. Мы даже по телефону не разговаривали. Все общение было только через переписку»,— отметил он.

Напомним, telegram-канал Baza сообщил, что в свердловском поселке был задержан 32-летний учитель музыки, подозреваемый в серии эпизодов сексуального насилия над мальчиками.

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