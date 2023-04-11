Еще четыре компании стали резидентами нижегородской «Квантовой долины»

Статус резидента инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» (ИНТЦ) получили еще четыре компании: «Норкем» (производство моющих средств), «Бинго-Софт» (разработка программного обеспечения), «Кибернетика» (разработка искусственного интеллекта) и «Фолипласт» (производство деталей для машин и самолетов). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«Появление новых резидентов "Квантовой долины" – это показатель эффективности мер поддержки. ИНТЦ дает компаниям хорошие возможности для запуска интересных разработок. При этом новые проекты предусматривают выпуск продукции с импортозамещающим потенциалом, что очень важно в условиях внешнего давления»,– сказал губернатор Глеб Никитин.

В конце 2022 года резидентами научного центра стали первые 10 компаний. Общий заявленный объем инвестиций превысил 1 млрд руб. Резиденты ИНТЦ смогут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами.

Как писал «Ъ-Приволжье», для «Квантовой долины» в Нижнем Новгороде и Дзержинске определены пять участков общей площадью 140 тыс. кв. м. На каждом из них планируется развивать профильный кластер: от цифровых квантовых технологий до медицины и экологических решений. Создание научно-технологического центра обойдется в 10 млрд руб.

Елена Ковалева