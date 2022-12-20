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Резидентами нижегородской «Квантовой долины» стали 10 компаний

Статус резидента инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» (ИНТЦ) получили первые 10 компаний. Общий заявленный объем инвестиций превышает 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Участниками ИНТЦ стали «АФС 52», «АВАтэк 3Д», «Зарядная станция», «Реабилитационные технологии», «Силнекс», «Инсайт», «Техдизайн», «Биэмтек», «Системы развития процессов и персонала» и «Поликетон».

Компании намерены развивать проекты в микроэлектронике и инновационной медицине, в области экологии и интеллектуальных транспортных систем. Резидентам научного центра обещаны налоговые и таможенные льготы.

Как писал «Ъ-Приволжье», для «Квантовой долины» в Нижнем Новгороде и Дзержинске определены пять участков общей площадью 140 тыс. кв. м. На каждом из них планируется развивать профильный кластер: от цифровых квантовых технологий до медицины и экологических решений. Создание научно-технологического центра обойдется в 10 млрд руб.

Подробнее о «Квантовой долине» — в материале «Ъ-Приволжье» «Исторический центр станет научным».

Елена Ковалева

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