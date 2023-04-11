СКР возбудил дело о незаконном изъятии на Украине активов российского банка

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о мошенничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности после экспроприации активов российского банка на Украине, стоимость которых превышает $1 млрд. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

«Высокопоставленные должностные лица киевского режима в лице высшего политического руководства страны, желая причинить ущерб интересам РФ, российскому банку, а также гражданам Украины, являющимся его клиентами, на протяжении длительного времени, ограничивали деятельность российского банка и его дочернего учреждения на территории страны»,— сказал господин Иванов.

Андрей Иванов название банка не уточнил. Он указал, что это «один из системообразующих российских банков». «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, сообщает, что речь идет о «дочке» Сбербанка.

По словам официального представителя Генпрокуратуры, российский банк неоднократно пытался реализовать активы, чтобы предоставить клиентам на Украине возможность получать финансовые услуги «без оглядки на политические предпочтения киевского режима». Украинские власти все попытки блокировали.

«Апофеозом этого пренебрежения интересами собственных граждан… стала экспроприация активов кредитной организации, фактически обеспечившая передачу всей собственности дочернего учреждения российского банка в руки украинского олигархата»,— отметил он.

Генпрокуратура направила материалы проверки в СКР. После чего было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст.159 (Мошенничество) и ч. 2 ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Милена Костерева