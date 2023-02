«Пулковская» и «Прибалтийская» выходят в «Космос»

Петербургские гостиницы сети Park Inn и Radisson Blu, а также Olympia Garden Hotel перейдут к ООО «Космос Северо-Запад» (Cosmos Hotel Group, CHG), дочерней структуре ПАО «АФК "Система"», сообщила вчера пресс-служба ПАО. Норвежская Wenaas Hotel Russia AS продаст компании, владеющие этими отелями и еще четырьмя в других городах России, примерно за 203 млрд рублей. Переход к CHG — позитивное изменение для петербургских гостиниц, считают эксперты и ждут, примет ли новая управляющая компания решение о реновации «Пулковской» и «Прибалтийской».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Общий номерной фонд отелей, приобретенных CHG в Петербурге, равен примерно 3 тыс. номеров

ООО «Космос Северо-Запад», стопроцентное дочернее общество ООО «Космос ОГ» (Cosmos Hotel Group), подконтрольного корпорации ПАО «АФК "Система"» Владимира Евтушенкова, подписало обязывающее соглашение о приобретении у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS 100% уставного капитала владельцев десяти отелей, расположенных в четырех городах России, за сумму до €203 млн, следует из пресс-релиза, опубликованного вчера АФК «Система». В Петербурге портфель активов норвежского оператора включает шесть отелей: Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blu Royal Hotel, Park Inn by Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel.

«Окончательная цена будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах приобретаемых компаний на дату закрытия сделки, которая будет профинансирована за счет собственных и заемных средств ООО "Космос Северо-Запад"»,— говорится в сообщении корпорации. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца первого квартала 2023 года при условии получения всех регуляторных одобрений. Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, предполагает, что сделка закроется на уровне €190–195 млн, а стоимость петербургских активов норвежского оператора оценивает в €140–140 млн.

По словам президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, в результате сделки и реализации собственной программы развития номерной фонд сети CHG в 2023 году превысит 9,5 тыс. номеров. Среди оставшихся четырех отелей, принадлежавших Wenaas Hotel Russia AS, два находятся в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), один — в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и еще один в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

Вчера по телефонам, указанным на сайте Wenaas Group, отвечал автоответчик.

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе АФК «Система», в корпорации не планируют смену менеджеров и руководства отелей. «Функция владения отелями будет осуществляться через управляющую компанию Cosmos Hotel Group»,— уточнили в компании.

Алексей Мусакин, вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА), обращает внимание: опыт смены владельцев гостиниц показывает, что обычно новая управляющая компания меняет генеральных директоров. «В любом случае, менеджеры CHG — профессиональные управляющие с опытом работы в международных сетях, в том числе и в пятизвездочных гостиницах»,— заметил господин Мусакин.

Важнее другой вопрос, продолжает вице-президент РГА, примет ли новый владелец петербургских отелей решение о реновации, в которой нуждаются, к примеру, «Прибалтийская» и «Пулковская». «У обеих уставший вид, а возможности освежить их номерной фонд у такой компании, как CHG, конечно, есть»,— полагает господин Мусакин.

По его словам, общий номерной фонд отелей, приобретенных в Северной столице, равен примерно 3 тыс. номеров. С приобретением петербургских отелей во владении CHG окажутся сразу две гостиницы, имеющие непосредственную транспортную доступность к аэропортам двух столиц (Park Inn by Radisson Sheremetyevo и Park Inn by Radisson Pulkovo), а это неоспоримое конкурентное преимущество.

До норвежской Wenaas Hotel Russia AS в 2022 году рынок Петербурга покинули семь международных гостиничных операторов: Sokos Hotels, Marriott International, InterContinental Hotels Group, Four Seasons Hotels and Resorts, Top International, Kempinski и Best Western Plus.

Александра Тен