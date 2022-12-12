Карантин по бешенству ввели в селе Тюменской области

В Селе Иска Нижнетавдинского района (Тюменская область) с 12 декабря ввели карантин по бешенству животных, сообщил информационный центр правительства региона. До конца карантина нельзя будет вывозить из села восприимчивых животных и отлавливать диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

В неблагополучном пункте также запрещается проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Напомним, в мае управление ветеринарии Тюменской области сообщало, что количество случаев бешенства животных в 2022 году сократилось. Карантин по бешенству в населенном пункте Тюменской области вводили в июле, когда в деревне Медведчикова эпизодический очаг заражения был выявлен одном из личных подсобных хозяйств.

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Диана Сунагатуллина