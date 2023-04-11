В Самаре ограничат движение из-за «Космического полумарафона»

«Космический полумарафон» проведут в Самаре в честь Дня космонавтики в ближайшую субботу, 15 апреля. Мероприятие состоится на территории вдоль городской набережной. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

В связи с этим будет транспорт не сможет ходить с 3:00 до 14:30 (MSK+1) 15 апреля по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Маяковского. Кроме того, будет закрыт проезд в этот же день с 6:00 до 14:30 по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, а также по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной и по ул. Лесной от ул. Первомайской до ул. Осипенко.

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Помимо прочего, с 22:00 пятницы до 14:30 субботы на указанных участках нельзя будет останавливать и парковать транспорт. В дополнение к этому в субботу с утра и до 14:30 автобусы №№ 61 и 261 будут следовать по измененным схемам. Ранее в Самаре до конца лета ограничили движение транспорта из-за строительства станции метро.

Георгий Портнов