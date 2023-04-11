Экс-инспектора по пожарному надзору из Югры отправили в колонию за взяточничество

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника отделения Государственного пожарного надзора по Сургуту, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Он признан виновным в получении взятки в значительном и крупном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ).

Установлено, что с 2015 по 2018 год инспектор получал взятки от представителей коммерческих организаций, оказывающих в Сургуте услуги по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности, на сумму свыше 1,3 млн руб. За это он совершал покровительство коммерческой деятельности предприятий и их контрагентов, а также лояльно относился к ним при проведении проверок пожарной безопасности на принадлежащим им объектам.

Инспектор госпожтехнадзора был задержан в сентябре 2019 года. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,5 млн руб. и лишением права занимать определенные должности на шесть лет.

Ранее сообщалось, что Сургутский райсуд заново рассмотрит дело в отношении бывшей главы поселения Белый Яр Сургутского района (ХМАО) Елены Никифоровой, ранее признанной виновной в превышении должностных полномочий и халатности (ч.2 ст. 286, ч.1 ст. 293 УК РФ). В частности, как полагают следователи, она ввела режим ЧС, чтобы предприниматель не мог ремонтировать дорогу в рамках заключенного муниципального контракта на 21 млн руб.

Диана Сунагатуллина

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