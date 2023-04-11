Белгородские власти опровергли информацию об изъятии предоставляемых за утраченное жилье квартирах

Министерство строительства Белгородской области опровергло распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о том, что у жителей приграничной Журавлевки якобы стали отнимать квартиры, выданные им недавно взамен утраченного в ходе специальной военной операции жилья.

«Они выписались из своих домов в Журавлевке и прописались в новых квартирах, а потом оказалось, что эти квартиры уже давно проданы, и сейчас людей пытаются выселить. Фактически они остаются бомжами, так как и ПВР их тоже выселили»,- указано в опровергаемых сообщениях. В региональном минстрое заявили, что фактов обращений или выселения жителей из купленных ими квартир не зафиксировано.

«Все жилье, которое предоставляется отселяемым из зон ЧС или тем, кто утратил свое имущество в связи с обстрелами со стороны ВСУ, предварительно проверяется в соответствии с законом. После этого выкупается в собственность области и только после заключается договор с новыми собственниками. Таким образом процессы передачи жилья новым собственникам и передачи старого синхронизированы. Это позволяет исключить какие-либо проблемы у собственников покупаемых жилых помещений. До момента получения нового жилья все, кто проживал в пунктах временного размещения, могут оставаться в ПВР. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации»,- уточнили в министерстве.

По данным региональных властей, из 1752 собственников пострадавших домовладений 1335 человек получили уведомления на новое жилье. Заявления о согласии на предоставление жилья получены от 996 семей, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 557 белгородцев. Около 200 из них хотят переехать в индивидуальный дом.

Владимир Зоркий