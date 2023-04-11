557 потерявших дома из-за обстрелов белгородцев выбрали новое жилье

Из 1752 собственников пострадавших домовладений 1335 человек получили уведомления на новое жилье, сообщили в правительстве Белгородской области со ссылкой на министра строительства региона Оксану Козлитину. Заявления о согласии на предоставление жилья получены от 996 семей, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 557 белгородцев. Около 200 из них хотят переехать в индивидуальный дом. В приоритете – Белгород и Белгородский район.

«На сегодняшний день комиссиями передано в министерство 519 учетных дел для дальнейшего проведения конкурсных процедур по приобретению жилья. У нас заключено 173 контракта с застройщиками, если сравнивать с динамикой прошлой недели, то плюс 126 контактов добавилось. Договоров, которые мы заключаем непосредственно с собственниками, пока остается 11, но до конца текущей недели мы планируем это количество увеличить»,– подчеркнула глава минстроя.

В базе для подбора жилья пострадавшим от обстрела белгородцам – порядка 1500 объектов, готовых либо ожидающих ввод в эксплуатацию до конца года. Новые дома и квартиры должны соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников.

«Мы понимаем, что квадрат в квадрат мы точно не попадем, поэтому допускается минимальный разбег в зависимости от площади квартиры до пяти квадратных метров плюсом. Эта та погрешность, которую мы можем нивелировать для быстрого поиска жилого помещения»,– рассказала Оксана Козлитина.

Региону выделено 9,4 млрд руб. из федерального бюджета на приобретение жилых помещений. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах региона, где введен режим ЧС. Полностью программу переселения этой категории белгородцев планируют завершить до конца года.

Владимир Зоркий