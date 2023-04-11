В Свердловской области установили наблюдение за жилым домом и школой, где у ребенка обнаружили корь

В Березовском городском округе (Свердловская область) начали проверку в школе и жилом доме по факту заболевания корью 8-летнего мальчика, сообщил в своем Telegram-канале глава Березовского округа Евгений Писцов. Ребенок не был вакцинирован.

По словам господина Писцова, на данный момент собираются данные о непривитых детях и педагогах в школе, где обучается ребенок. В многоквартирном доме, где проживает семья мальчика, будет проведена перепись данных жильцов о статусе их вакцинирования. Во дворе дома будет дежурить машина для проведения экстренной вакцинации от кори.

По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области в 2023 году зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, из них три диагноза подтверждены, 10 – предварительные. В 2021 и 2022 годах в области не было зарегистрированных случаев заболевания.

По данным Роспотребнадзора, корь передается воздушно-капельным путем. Первым признаком заболевания корью является значительное повышение температуры, которое наступает через 10-12 дней после контакта с заболевшим и продолжается от четырех до семи дней. Могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на слизистой поверхности щек.

Напомним, в феврале 2023 года в Екатеринбурге трое детей заболели корью. О рисках вспышек кори в России эксперты заговорили после сообщений, что в Новосибирской области с декабря прошлого года болезнь выявили у 65 человек, в том числе у 30 детей.

Полина Хабарова

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