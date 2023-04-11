Насмерть сбившего ребенка водителя автогрейдера в Удмуртии приговорили к условному сроку

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 56-летнего жителя Можгинского района, виновного в наезде на ребенка (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

В частности, в январе при расчистке проезжей части возле дома № 17 по ул. Советской в селе Большая Уча водитель автогрейдера сбил ребенка 2019 года рождения. В момент аварии водитель двигался задним ходом. В результате происшествия 3-летняя девочка погибла на месте.

В ходе расследования мужчина возместил потерпевшим моральный вред в размере 1 млн руб.

Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами.