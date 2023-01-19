Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:54

Уголовное дело возбудили по факту наезда автогрейдера на маму с ребенком в Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего погибла 3-летняя девочка (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Трагедия произошла в селе Большая Уча в Можгинском районе. По данным прокуратуры, водитель снегоуборочной техники напротив дома №17 на улице Молодежная наехал на 26-летнюю девушку и трехлетнюю девочку, которые шли по обочине дороги.

В результате аварии девочка получила смертельную травму. Женщину госпитализировали. По сообщению минздрава республики, опасности для ее жизни нет.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...