Уголовное дело возбудили по факту наезда автогрейдера на маму с ребенком в Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего погибла 3-летняя девочка (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Трагедия произошла в селе Большая Уча в Можгинском районе. По данным прокуратуры, водитель снегоуборочной техники напротив дома №17 на улице Молодежная наехал на 26-летнюю девушку и трехлетнюю девочку, которые шли по обочине дороги.

В результате аварии девочка получила смертельную травму. Женщину госпитализировали. По сообщению минздрава республики, опасности для ее жизни нет.