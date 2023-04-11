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Коммерсантъ FM
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Tele2 возглавил замгендиректора компании Алексей Телков

Заместитель гендиректора Tele2 по технической инфраструктуре и информационным технологиям Алексей Телков с 4 апреля возглавил компанию, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В Tele2 подтвердили «Интерфаксу» смену гендиректора.

Алексей Телков

Алексей Телков

Фото: Tele2

Алексей Телков

Фото: Tele2

«Алексей Телков вступил в должность генерального директора Tele2. Соответствующее решение было утверждено советом директоров компании»,— уточнили в пресс-службе компании.

Господин Телков сменил на посту Андрея Патоку, возглавившего Tele2 в июне 2021 года. Алексей Телков работает в компании с 2015 года. Изначально он работал в должности заместителя технического директора. В январе 2019 года был назначен заместителем гендиректора. До этого, в 2014–2015 годах, возглавлял в Минцифры департамент инфраструктурных проектов.

Лаура Кеффер

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