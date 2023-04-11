Черноземье за год потеряло больше 40 тысяч работающей молодежи

Численность работников младше 30 лет в Черноземье сократилась к концу 2022 года на 41,2 тыс. человек, до 7,2% относительно всех занятых – следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Она работала на основе информации Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее отрицательное значение в макрорегионе зафиксировано аналитиками в Тамбовской области - 11,7%. Здесь за год работающей молодежи стало на 8,6 тыс. человек меньше. Всего там заняты 64,8 тыс. граждан в возрасте до 30 лет (13,3% от общего количества).

Наименьший отток в Курской области - 5,2% (4,5 тыс. человек). Здесь процент работающей молодежи составляет 15,3% (82,3 тыс. человек).

В Воронежской области в 2022 году стало на 10,3 тыс. работающей молодежи меньше (-5,8%), а всего в регионе трудятся 167,4 тыс. человек (14,6%) в возрасте до 30 лет.

В Орловской области трудятся 51,1 тыс. работников в возрасте до 30 лет. Это 15,5% от общего количества. За год их количество снизилось на 7,2%.

В Белгородской области - 123,4 тыс. человек в возрасте до 30 (15,5% от общего числа). В этом регионе показатель за год сократился на 7,1% (9,4 тыс. человек).

В Липецкой области работают 75,7 тыс. молодых людей, что составляет 13,2% от общего числа работников. За год регион недосчитался 4,4 тыс. молодых специалистов (5,5%).

Всего в России численность работников младше 30 лет сократилась к концу 2022 года на 802 тыс. человек, до минимальных 14,9% относительно всех занятых.

Владимир Зоркий