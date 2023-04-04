FinExpertiza: доля прибыльных предприятий в Воронежской области достигла 82,1%

В Воронежской области отмечена максимальная для РФ доля прибыльного бизнеса. В регионе минувший год завершили в плюсе 82,1% всех крупных и средних предприятий, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. Также высокие показатели успешности бизнеса оказались в Тамбовской области (80,9%).

Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий Воронежской области в 2022 году составил 124 млрд руб., что на 56,2% выше показателей 2021 года. Прибыль предприятий составила 135,7 млрд руб., убыток — 11,57 млрд руб.

Остальные регионы Черноземья в 2022 году снизили сальдированный финансовый результат. Максимальное снижение среди регионов Черноземья зафиксировано в приграничной Белгородской области - на 75,9% по сравнению с 2021 годом с результатом 226 млрд руб. В Курской области сальдированный финансовый результат снизился на 48,3% до 119 млрд руб., в Липецкой - на 24,3% до 303,1 млрд руб. В Тамбовской области сальдированный финансовый результат составил 70,9 млрд руб., что ниже предыдущего периода на 26,8%. В Орловской области снижение всего 4,4% до 44,7 млрд руб.

По итогам «санкционного» 2022 года около 74% российских крупных и средних предприятий оказались прибыльными, хотя общий финансовый результат корпоративного сектора сократился впервые после пандемийного кризиса. Прибыльные компании ухудшили свой финансовый результат на 3,6%, до 31,3 трлн руб., а убыточные предприятия нарастили потери сразу на 90,7%, до 5,4 трлн руб.

Владимир Зоркий