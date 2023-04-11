Владелец автомобиля Tesla подал иск к компании за распространение записей с видеокамер

Один из владельцев автомобиля Tesla подал в субботу иск к компании, обвинив ее в нарушении законов штата Калифорния, а также собственной политики конфиденциальности, сообщает Reuters. Поводом для искового заявления послужило расследование агентства, которое выяснило, что сотрудники компании Илона Маска регулярно и многократно делились между собой записями с видеокамер, установленных в автомобилях Tesla. Помимо моментов ДТП на записях были запечатлены интерьеры гаражей, в которых стояли машины, дети владельцев, а некоторые записи носили интимный характер.

В исковом заявлении утверждается, что сотрудники Tesla нарушили право на неприкосновенность частной жизни клиентов, получив доступ к изображениям и видео и поделившись ими для своего «безвкусного и оскорбительного развлечения», что привело к «унижению тех, кого тайно снимали». В иске говорится, что поведение Tesla является «вопиющим» и «крайне оскорбительным».

Иск был подан жителем Сан-Франциско Генри Йе в окружной суд штата Калифорния. К иску могут присоединиться все желающие, кто приобрел или арендовал электромобиль Tesla за последние четыре года.

В самой Tesla пока не комментировали подачу иска к компании.

Кирилл Сарханянц