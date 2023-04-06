Reuters: сотрудники Tesla делятся между собой видеозаписями с камер автомобилей клиентов

Несмотря на заверения Tesla о том, что камеры, установленные на автомобилях компании, нужны исключительно для работы автопилота и безопасности, записи с них регулярно попадали в групповые чаты сотрудников производителя электромобилей. Об этом сообщает агентство Reuters, корреспонденты которого связались с несколькими бывшими сотрудниками Tesla.

По данным Reuters, сотрудники компании по крайней мере с 2019 по 2022 год делились друг с другом видеозаписями с автомобилей клиентов Tesla. Иногда на них были запечатлены моменты дорожно-транспортных происшествий. Так, по словам одного бывшего сотрудника, на видео аварии в 2021 году было запечатлено, как Tesla, двигаясь на высокой скорости по жилому району, сбила ребенка, катавшегося на велосипеде. Ребенок полетел в одну сторону, велосипед — в другую. И это видео стало крайне популярным среди работников компании. Иногда на видео были просто забавные ситуации, например с участием кошек или собак. А некоторые видеозаписи носили очень интимный характер. Например, на одной из них владелец машины подошел к ней совершенно голым.

Кроме того, по словам бывших сотрудников Tesla, около трех лет назад в групповых чатах распространялась видеозапись, на которой запечатлен подводный аппарат, припаркованный в гараже одного из владельцев Tesla. Это была подлодка White Lotus Esprit, получившая прозвище «Мокрая Нелли». Она фигурировала в фильме о Джеймсе Бонде 1977 года «Шпион, который любил меня». А потом сотрудники поняли, что эта запись была сделана автомобилем Илона Маска. Знал ли глава Tesla, что запись с его автомобиля оказалась в рабочих чатах его же компании, неизвестно.

«Записи с камер остаются анонимными и не связаны с вами или вашим автомобилем»,— заявляет Tesla. Однако, по словам бывших сотрудников, у них была программа, которая показывала координаты места съемки, благодаря чему они могли бы выяснить, кто именно является владельцем автомобиля.

«Честно говоря, это было нарушением неприкосновенности частной жизни. И я всегда шутил, что никогда бы не купил Tesla, после того как увидел, как они (сотрудники Tesla.— "Ъ") обращались с некоторыми из этих людей»,— сказал один из бывших работников компании.

«Меня это беспокоит, потому что люди, которые покупают машину, я не думаю, что они знают, что их частная жизнь не уважается… Мы могли видеть, как они стирают белье и занимаются действительно интимными вещами. Мы могли видеть их детей»,— заявил другой бывший сотрудник Tesla.

Кирилл Сарханянц