FinExpertiza: численность трудящейся молодежи сократилась на 5% в Нижегородской области

Количество трудоустроенных жителей Нижегородской области в возрасте до 30 лет сократилось за год на 5,2%, до 259,7 тыс. человек по итогам 2022 года, подсчитали в FinExpertiza по данным Росстата. Молодые составляют 15,6% всех занятых в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году в России численность трудящейся молодежи снизилась до минимума с начала 90-х годов. Всего зарегистрировано 10,8 млн работников в возрасте до 30 лет. За год показатель упал на 6,9%, он впервые опустился ниже 11 млн человек. Доля молодых среди всех занятых составляет 14,9%, средний возраст сотрудника – 42 года и один месяц.

«Численность молодых работников непрерывно сокращается с начала 2010-х годов, когда возрастной порог в 30 лет начали переступать родившиеся в 80-е, а на рынок труда стали приходить представители немногочисленного поколения 90-х. Сейчас определенного увеличения доли молодых возрастов среди занятых можно ожидать только во второй половине 2020-х, по мере выхода на рынок более многочисленного поколения нулевых годов»,– сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Анастасия Еремина