«Фаворитами называют три клуба»

11 и 12 апреля пройдут встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вторник «Манчестер Сити» сыграет против «Баварии», «Бенфика» — против «Интера». А в среду «Реал» встретится с «Челси», «Милан» — с «Наполи». Какие команды выйдут в полуфинал турнира, станет известно на следующей неделе после ответных матчей. Их шансы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Кто главный фаворит в Лиге чемпионов прямо сейчас?

— «Манчестер Сити» и на втором месте «Наполи». Нужно не забывать про отличную сетку у «Наполи». Если не случится ничего сверхординарного, если вернется Виктор Осимхен, то команда спокойно может дойти до финала, а там как получится. Если форму не растеряют. Если бы играли месяц назад, то «Наполи» выиграл любую команду Европы.

— В «Лиге ставок» есть некое спецпари на то, что Лигу чемпионов выиграет именно итальянский клуб, коих сейчас три в сетке. Если выиграет, то коэффициент 3,2, если нет — 1,35. Хорошая ставка?

— Отличная, можно рискнуть, потому что как минимум одна итальянская команда все-таки должна добраться до финала.

— Если говорить о матче «Сити» и «Баварии, то в «Лиге ставок» разброс коэффициентов сумасшедший. В домашний матче «Сити» победу команды Пепа Гвардиолы можно взять за 1,78, а Мюнхена — за 4,6. Неужели «Манчестер Сити» сейчас на своем поле настолько сильнее «Баварии»?

— Конечно, не лучшие времена сейчас у мюнхенской команды. Да, пришел Томас Тухель, многие думали, что будет какой-то эмоциональный всплеск. Но в итоге была только ошибка Грегора Кобеля в матче против «Дортмунда», когда вратарь дортмундской команды себе привез мяч, по сути, уничтожил всю мотивацию, весь настрой команды. И тогда «Бавария» выиграла 4:2, а это считался матч за чемпионство. Начали бегать, Тухель пришел, и вот наконец-то там что-то поменялось, команда начала играть храбрее. Но ничего подобного в матче с «Фрайбургом» мы не увидели. Я пообщался с болельщиками «Баварии», как ни странно, они не верят в свою команду. И ей будет очень-очень сложно, учитывая, что даже Эрик Максим Шупо-Мотинг сломался, и, если говорить про нападающих, там, конечно, беда у «Баварии». Нужно было им зимой усиливаться.

Но я при этом не настолько пессимистично настроен с точки зрения успеха «Баварии». Томас Тухель — это человек, который шикарно играет против Пепа Гвардиолы, умеет выстраивать тактические ходы. «Челси» год-полтора назад трижды подряд выиграл у «Сити» Пепа Гвардиолы. И в целом, если ориентироваться по «Челси» Тухеля, Пепу очень сложно. Поэтому я бы рискнул поставить на ничью или на «тотал меньше».

— Кстати, на ничью коэффициент 4,2, достаточно высокий. И нужно напомнить, что Тухель, конечно, знает Гвардиолу как облупленного, они друзья, много общались, и, как играть против Гвардиолы, Тухель знает. И в финале Лиги чемпионов Тухель Гвардиолу огорчал. И потом, Гвардиола против себя может сыграть сам очередной какой-то своей задумкой.

— С этим я полностью согласен. Это же классика Пепа, когда он играет против тренеров, которые знают, как останавливать его, он начинает чудить — придумывать различные ходы, играть в два защитника, отправлять в защитную линию людей, которые вообще там никогда не играли, поднимать какого-нибудь Джона Стоунза чуть ли не в центральную зону. И если Пеп опять рискнет и будет мудрить, или это будет гениально, как это иногда у него происходит, или это будет каким-то невероятным провалом, как это было в матче против «Леона» в Лиге чемпионов, когда команда проиграла.

— Хотелось бы услышать ставку от Евгения Евневича на этот матч.

— Я бы все-таки взял «тотал меньше 2,5», чтобы не сильно рисковать. Там не такой большой коэффициент, но в принципе, мне кажется, это больше напоминает тжелезную ставочку. И можно спокойно смотреть футбол.

— Это означает, что в матче будет забито два или меньше мячей, и «Лига ставок» предлагает коэффициент 2,2 на это. А я бы поставил за 1,78 на победу «Сити», и за 1,65, что Эрлинг Холанн все-таки забьет. А теперь давайте перейдем ко второму матчу — это игра «Бенфика»—«Интер».

— «Бенфика» — это та команда, которая играет в отличный, шикарный, соблазнительный футбол. Мы так много говорим про «Наполи», про «Сити», просто потому что эти команды на виду. А чемпионат Португалии у нас как-то в последнее время не в почете, и не показывают его, и мы можем судить о командах из Португалии только по Лиге чемпионов. И там-то «Бенфика» идеально выглядит.

Кроме того, обязательно нужно смотреть этот матч болельщикам «Локомотива». Жоау Мариу творит какие-то сумасшедшие вещи: в чемпионате Португалии 17 мячей забил, в Лиге чемпионов — внимание — в пяти играх подряд забивает, и «ПСЖ», и «Ювентусу», про «Маккаби» молчу. Так что это круто — увидеть старого знакомого. Вдруг он забьет?

Плюс всем, кто любит футбольные курьезы, советую обязательно включить этот матч и последить за работой Ромелу Лукаку. Назвать то, что с ним происходит, кроме как чертовщиной, я не могу. Он два матча подряд не забивает с полуметра, с 30 см в пустые ворота. С «Салернитаной» вообще курьез: там было у него сантиметров 50 до ворот, он решил головой слету ударить, хотя мог ногой — попал в перекладину, не забил. Мне на самом деле интересно, что с ним происходит, как долго еще будет деградировать этот нападающий, который пару лет назад считался одним из лучших. И вот советую посмотреть, полюбоваться. А вдруг он забьет? Честно говоря, я поставил сегодня на гол Лукаку, просто чтобы было веселее, интереснее следить. И там коэффициент еще хороший —3,55.

— «Бенфика» фаворит. «Лига ставок» дает коэффициент 2,27 на победу португальцев и 3,35 на победу «Интера». Кто выиграет?

— Если коротко, я думаю, забьет Лукаку, выиграет и пройдет дальше «Бенфика», просто потому что она сильнее. А у «Интера» нет ни Милана Шкриньяра, ни Хакана Чалханоглу — двух основных футболистов, которые определяют игру. Плюс еще «Интер» в глубочайшем кризисе.