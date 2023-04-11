СМИ: В управлении МВД Ростова прошли обыски

Управление собственной безопасности МВД России проводит следственные мероприятия в управлении охраны общественного порядка УМВД Ростова, сообщает сайт «1РнД» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что правоохранительными органами в отношении не указанных сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по фактам коррупции и создания преступного сообщества.

По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, оперативные мероприятия действительно проводятся. Собеседник отметил, что в них задействованы сотрудники отделов собственной безопасности МВД разных уровней.

Новостной портал 161.RU уточняет, что в следственных мероприятиях участвуют также сотрудники СУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Анастасия Назарова