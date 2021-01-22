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Завершены первые два этапа реконструкции электродепо «Дачное»

В Петербурге завершены 1 и 2 этапы реконструкции электродепо «Дачное». Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», в 2022 году депо отметит 50- летний юбилей.

В рамках работ по реконструкции «Дачного» был полностью реконструирован второй производственный корпус, выполняются работы по пуско-наладке оборудования в электромашинном цехе. Работы в первом корпусе продолжаются. В нем будет располагаться основная ремонтная база. Полностью реконструкцию депо завершат в будущем году.

Подробнее о реконструкции депо — в материале «"Дачное" вернулось на круги своя»

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