Власти Польши выразили желание стать финансовым центром для восстановления Украины

Польша намерена стать финансовым хабом по сбору средств, которые будут направлены на восстановление Украины. Об этом в эфире радио RMF 24 заявил заместитель министра финансов страны Артур Собонь.

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«Точно так же, как Польша выполняла роль военного хаба, когда речь шла о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины»,— сказал господин Собонь.

Замминистра финансов Польши подчеркнул, что этот вопрос действительно волнует польские власти. «Мы хотим, чтобы Польша была как можно чаще в центре такого типа проектов»,— указал он.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву. Президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине новые партии вооружений и поспособствовать предоставлению гарантий безопасности от НАТО уже этим летом. Господин Дуда также указал, что Польша стала третьим партнером Украины по объему поставок военной помощи после США и Великобритании.

Подробнее о встрече президентов Украины и Польши — в материале «Ъ» «На Владимира Зеленского выписали орден».

Милена Костерева