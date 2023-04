«Абрау-Дюрсо» запустит производство водки

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» в текущем году планирует начать производство водки под названием «7 злаков». Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент компании Павел Титов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Титов в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Павел Титов в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Господин Титов сообщил, что водка дополнит линейку «7», в которую также входят горькая настойка «7 овощей» и джин «7 трав». Компания будет и дальше развивать направление крепкого алкоголя, добавил глава «Абрау-Дюрсо».

В 2023 году компания также планирует выпустить безалкогольный напиток Abrau Indian Tonic, карибский ром и новые вина с винодельни «Юбилейная», сообщил господин Титов в ходе пресс-конференции.

В текущем году крупные российские винодельни запускают безалкогольные версии своих напитков, рассчитывая занять часть растущей категории, где пока доминирует импорт. В частности, «Фанагория» выходит в сегмент безалкогольных вин с линейкой безалкогольного игристого Zero White и Zero Rose. Новые продукты, вероятно, будут конкурировать прежде всего с напитком «Абрау-Дюрсо» Abrau Light Zero, который на онлайн-площадках доступен примерно по 240 руб. за бутылку.

Эрдни Кагалтынов