Прокуратура в Удмуртии проводит проверку по факту предоставленного ребенку-сироте непригодного жилья в Воткинске

В Удмуртии прокуратура проводит проверку законности передачи в собственность ребенку-сироте комнаты в общежитии в Воткинске, сообщает пресс-служба надзорного органа. В частности, будет дана оценка договору о безвозмездной передаче жилого помещения, действий органов местного самоуправления и управляющей организации по содержанию имущества, а также органов опеки и попечительства по защите прав ребенка.

В ходе проверки установлено, что указанная комната, состояние которой обеспокоило общественность, предоставлена матери мальчика на основании договора социального найма жилого помещения. Однако женщина, лишенная родительских прав, умерла в марте прошлого года года. В соответствии с законом органы опеки и попечительство приняли меры по передаче помещения в собственность ребенку с последующим закреплением.

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело из-за предоставления ненадлежащего жилья несовершеннолетнему сироте в Воткинске. В частности, должностные лица администрации города и отдела социальной защиты населения обвиняются в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).