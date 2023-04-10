СК возбудил уголовное дело по факту предоставления ребенку-сироте непригодного жилья в Воткинске

В Удмуртии возбудили уголовное дело из-за предоставления ненадлежащего жилья несовершеннолетнему сироте в Воткинске. В частности, должностные лица администрации города и отдела социальной защиты населения обвиняются в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по данным следствия, должностные лица ненадлежащим образом исполнили свои обязанности по закреплению и предоставлению жилья ребенку-сироте. В результате его права и законные интересы оказались существенно нарушены.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В дальнейшем действиям должностных лиц будет дана юридическая оценка.

Напомним, ранее глава Воткинска Алексей Заметаев заявил о проведении проверки по данному факту. В социальных сетях общественность выразила беспокойство ненадлежащим состоянием предоставленной ребенку жилой комнаты на улице Белинского в Воткинске.