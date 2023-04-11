Против адвоката художницы Скочиленко возбудили два дисциплинарных дела в Адвокатской палате Петербурга

Адвокат художницы Александры Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков об армии, Юрий Новолодский стал фигурантом дисциплинарных дел. Их возбудили в Адвокатской палате Петербурга, сообщил правозащитник Александр Мелешко в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Юрий Новолодский (слева) и петербургская активистка Ануш Панина (справа) перед началом заседания по делу художницы Скочиленко

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Адвокат Юрий Новолодский (слева) и петербургская активистка Ануш Панина (справа) перед началом заседания по делу художницы Скочиленко

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По его словам, одно из дел связано с критикой юристом «бесконтрольного управления» Адвокатской палатой — он якобы настаивал на том, что имуществом палаты должен заниматься совет, а не президент, а повестка заседаний должна утверждаться этим же советом, а не главой палаты. Второе дело, по словам господина Мелешко, связано с критическими высказываниями о состоянии дел в адвокатуре Петербурга.

Суд по обоим делам назначен на 13 апреля. При этом в этот же день пройдет очередное заседание по делу художницы Саши Сколиченко, интересы которой и представляет господин Новолодский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Саше Скочиленко, находящейся под стражей с апреля 2022 года по обвинению в дискредитации армии из-за подменных ценников в магазине, продлили арест до 10 июля.

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