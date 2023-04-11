Бизнес в облаках

«Ростелеком» и ведущий российский разработчик облачных услуг «Базис» заключили долгосрочное соглашение о комплексном переходе компании на отечественные решения виртуализации. Соглашение рассчитано на пять лет и включает установку и техническую поддержку ПО на ИТ-инфраструктуре группы компаний «Ростелеком», включая дочерние предприятия. Кроме того, «Базис» организует 30 тысяч виртуальных рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

«“Ростелеком” планирует комплексно перейти на отечественные решения для серверной виртуализации, публикации приложений и создания виртуальных рабочих мест. Переход компании на продукты отечественных разработчиков, в первую очередь, связан с необходимостью замещения зарубежных решений. Иностранные вендоры покинули российский рынок и перестали поставлять новое ПО, а также поддерживать уже имеющееся», — рассказал директор по эксплуатации и развитию ИТ-инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Вадим Карташев.

«Базис» предоставит «Ростелекому» доступ к комплексу продуктов компании:

Базис.Dynamix — высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры, позволяющая управлять виртуальными серверами и контейнерами;

Базис.WorkPlace — программное обеспечение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих столов;

Базис.vCore — гипервизор первого типа и система управления виртуализацией, универсальный программный комплекс для ИТ-инфраструктуры предприятия;

Базис.Virtual Security — средство защиты информации систем виртуализации и облачных платформ;

Базис.WorkPlace Security — набор инструментов для организации защищенного терминального доступа в закрытые и открытые контуры безопасности, гарантирующий отсутствие передачи данных между ними.

«Импортозамещение — не единственная причина выбора продуктов “Базиса”. “Ростелеком” — большая группа компаний со сложными бизнес-процессами, для нас важна гибкая адаптация ИТ-решения, а другие производители редко дают такую возможность. Недавно завершился масштабный пилотный проект по развертыванию инфраструктуры VDI с использованием продуктов “Базиса”. Мы убедились в функциональности и применимости решений в инфраструктуре компании. Теперь переходим к масштабному развертыванию на всей ИТ-инфраструктуре группы компаний “Ростелеком”», — добавил Вадим Карташев.

«Наша ключевая задача — обеспечить заказчика доступом к платформе высокой степени кастомизации, которая позволит организовать сложную гибридную схему удаленной работы сотрудников. Решения “Базис” обеспечат клиента виртуальной инфраструктурой и позволят бесшовно перейти с зарубежных решений на независимые отечественные. Бизнес видит результаты от внедрения наших продуктов в качественном выражении: сокращении издержек простоя, оптимизации процессов взаимодействия», — отметил директор по развитию бизнеса компании «Базис» Иван Ермаков.

Другим важным направлением соглашения станет перевод внутреннего частного облака «Ростелекома» на стек решений Базис.DynamiX. Это позволит повысить уровень автоматизации инфраструктуры и гибкость выделения ресурсов, дать возможность работать внутренним devops-командам в концепции Infrastructure-as-Code и, как результат, сократить время вывода новых продуктов компании на рынок.

«Базис» предлагает полноценную экосистему из нескольких продуктов с единой системой управления, которая покрывает сегменты IaaS и PaaS. Компания уже сейчас заменяет решения VMware, Nutanix, Microsoft Azure Stack, Citrix и других больших зарубежных вендоров. Переход на отечественное ПО гарантирует долгосрочную стабильность работы всех сервисов.

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