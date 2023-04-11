Детсад и культурный центр построят в поселке Новое Доскино

Минград Нижегородской области утвердил проект планировки территории площадью 6,3 га в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там появится детсад на 180 мест и культурный центр, говорится в приказе, опубликованном на сайте министерства.

Проект подготовил региональный институт развития агломерации по заказу минграда. Строительство пройдет в границах улиц 12-я линия, 13-я линия и 2-й тупик в два этапа. Сначала на территории возведут трехэтажный детсад площадью 1,7 тыс. кв. м, гараж, котельную и трансформаторную подстанцию. Затем на участке появится центр культуры площадью 1,4 тыс. кв. м.

Строительство также предусматривает благоустройство территории, ремонт дорог, устройство ливневок и освещения.

Елена Ковалева